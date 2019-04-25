video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العامة للاستعلامات": مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان

الخميس، 25 أبريل 2019 12:10 ص
"العامة للاستعلامات": مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الوحدة تسهل تغطية المراسلين الأجانب لفعاليات الدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى المشاركة فى عدد من الفعاليات لشرح جهود الدولة فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى.

 

وأشار على هامش أعمال الدورة الـ 64 اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،ـ خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "extra news"، إلى أن الكثير من الدول الإفريقية تواجه تحديات فى عدة مجالات تنموية وأمنية، وفى حقوق الإنسان، موضحاً أنه من الممكن تكوين رؤية مشتركة للدول الإفريقية فى هذا الشأن.

 

وذكر أن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً فى مبدارة 100 مليون صحة، وتسعى لنشر التجربة وتعميمها فى القارة الإفريقية، لتفيد الأشقاء فى القارة، وهذا شئ مهم وعظيم جداً، يدل على اتخاذ مصر دورها القيادى كرئيس للاتحاد الإفريقى بشكل جاد، وهذا كمثال.

 

وأكد أن مصر من الدول الإفريقية التى حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، فى الفترة الأخيرة، خاصة فى إطار الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومصر قادرة على تعميم هذه التجربة من خلال رئاسهتها للاتحاد الإفريقى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرم الشيخ تحتضن فعاليات لجنة حقوق الإنسان بأفريقيا.. عمر مروان: ملف حقوق الإنسان يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة.. ويؤكد: فخورون بانتمائنا الأفريقى.. والأمم المتحدة: 68 مليون نازح فى العالم ثلثهم بأفريقيا

عمر مروان: ملف حقوق الإنسان يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية

الهيئه العامه للاستعلامات

حقوق الانسان

افريقيا

الاتحاد الافريقى




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة