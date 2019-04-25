"العامة للاستعلامات": مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الوحدة تسهل تغطية المراسلين الأجانب لفعاليات الدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى المشاركة فى عدد من الفعاليات لشرح جهود الدولة فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى.

وأشار على هامش أعمال الدورة الـ 64 اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،ـ خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "extra news"، إلى أن الكثير من الدول الإفريقية تواجه تحديات فى عدة مجالات تنموية وأمنية، وفى حقوق الإنسان، موضحاً أنه من الممكن تكوين رؤية مشتركة للدول الإفريقية فى هذا الشأن.

وذكر أن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً فى مبدارة 100 مليون صحة، وتسعى لنشر التجربة وتعميمها فى القارة الإفريقية، لتفيد الأشقاء فى القارة، وهذا شئ مهم وعظيم جداً، يدل على اتخاذ مصر دورها القيادى كرئيس للاتحاد الإفريقى بشكل جاد، وهذا كمثال.

وأكد أن مصر من الدول الإفريقية التى حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، فى الفترة الأخيرة، خاصة فى إطار الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومصر قادرة على تعميم هذه التجربة من خلال رئاسهتها للاتحاد الإفريقى.