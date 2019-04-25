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الخميس، 25 أبريل 2019 02:01 ص
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السبت.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بمدينة البياضية جنوب الأقصر لإجراء صيانة

الخميس، 25 أبريل 2019 02:00 ص
السبت.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بمدينة البياضية جنوب الأقصر لإجراء صيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه نظراً لأعمال الصيانة بمحطة محولات جنوب الأقصر، سيتم فصل المغذيات الكهربائية يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً فى عدة مناطق بالمدينة.

وأضاف رئيس مجلس المدينة لـ"اليوم السابع" أن المناطق التى ستتأثر بفصل الكهرباء هى ما يلى: "الحبيل – البغداى – الخضيرات – نجع عمرون – الساحه الرضوانيه – نجع لوانس – الكرشاب – النقشه - حسب ربه – الصوالحه"، وذلك طبقاً لما هو وارد بكتاب هندسة كهرباء البياضية، وأهاب بالمواطنين والإدارة التموين والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى اتخاذ التدابير اللازمة.


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