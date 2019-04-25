الرئيس السيسى يستقبل فى مقر إقامته ببكين الشيخ محمد بن راشد

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد، خلال اللقاء، علي ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيراً إلى ما تحظي به الإمارات قيادة وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذي به بين الأشقاء العرب.



ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد على ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدا بالدور القومي التاريخي لمصر وحرصها على صون المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة، كما أشاد الشيخ محمد بن راشد بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة على مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.



كما قدم الشيخ محمد التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري على نجاح عملية الاستفتاء الأخير على الدستور ونسبة المشاركة العالية من جميع فئات الشعب المصري.



وذكر راضى أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الدولتين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات؛ فضلاً عن مواصلة التنسيق على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.



وفي هذا الإطار أعرب الرئيس السيسي عن الإشادة بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذي تلعبه إمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، بحيث أصبحت مثالاً رائداً فى مجال التنمية فى المنطقة بل والعالم.



كما شهد اللقاء تباحثاُ حول مجمل التطورات السياسة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.