التعليم: مصير المعلمين المؤقتين محدد وفقا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم

كتب محمود طه حسين

فى ظل مطالبات البعض بتمديد التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين تسلموا العمل بداية الشهر الجارى والذى تخطت أعدادهم الـ" 35 ألف معلم، أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه لن يتم مد التعاقد مع المعلمين أو تجديد العقود الخاصة بهم والتى من المقرر لها أن تنتهى مايو المقبل.

وشددت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن شروط المسابقة واضحة ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفق لما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أن هناك قواعد وقوانين تلتزم الوزارة بها فى تنفيذ العقود.

الجدير بالذكر أن الوزارة من المقرر أن تعلن عن مسابقة للتعاقد الدائم مع المعلمين خلال يونيو المقبل وسوف يتم اتاحة التقدم لجميع المعلمين.