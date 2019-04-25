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البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات بنسبة انخفاض 0.6%

الخميس، 25 أبريل 2019 12:07 م
البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات بنسبة انخفاض 0.6% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 805.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى. 
 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 426.6 مليار جنيه إلى 422.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.6 مليار جنيه إلى 422.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 690.2 مليار جنيه إلى 685.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.
 

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