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لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى

"الإعلاميين" توقف مدحت شلبى عن التعليق لنهاية الموسم

الخميس، 25 أبريل 2019 05:32 م
"الإعلاميين" توقف مدحت شلبى عن التعليق لنهاية الموسم مدحت شلبى
كتب محمد السيد
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أكد الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ،أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بإيقاف الكابتن مدحت شلبى معلق مباراة فريقى بيراميدز والزمالك لنهاية هذا الموسم، وعدم تعليقه على آية مباريات هذا الموسم، لما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة مخالفا ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى للإعلاميين.
 
وأضاف سعدة فى بيان له، "سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبى بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنه محدد المدة،  وفقاً للقانون 93 لسنة 2016 الذى يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة . 
 
وطالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة .
 
 

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