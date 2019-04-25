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الخميس، 25 أبريل 2019 10:21 م
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الإعصار كينيث يضرب جزر القمر ويتجه نحو موزمبيق

الخميس، 25 أبريل 2019 09:02 م
الإعصار كينيث يضرب جزر القمر ويتجه نحو موزمبيق اعصار
(رويترز)
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 قالت السلطات اليوم الخميس إن رياحا عاتية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة ضربت جزر القمر في شرق القارة الأفريقية خلال الليل مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص فيما يتجه الإعصار كينيث صوب موزمبيق التي لم تتعاف بعد من فيضانات مدمرة.

 

وقال سكان إن الرياح العاتية التي اجتاحت جزر القمر تسببت في انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربي في شمال الجزيرة الرئيسية وهي جزيرة القمر الكبرى وفي العاصمة موروني إضافة لجزيرة انجوان.

 

وبحلول بعد ظهر اليوم الخميس كان الإعصار في طريقه صوب موزامبيق بعد ما يزيد قليلا عن شهر من اجتياح الإعصار إيداي لوسط البلاد مما تسبب في دمار واسع النطاق في مدينة بيرا الساحلية ووقوع فيضانات في مساحة توازي مساحة لوكسمبورج ومقتل أكثر من ألف شخص في دول المنطقة.

 

وتوقعت ديبو تاوانا خبيرة الأرصاد في هيئة الطقس في جنوب أفريقيا أن يكتسب الإعصار كينيث قوة قبل وصوله لليابسة مجددا وقد يتسبب في حدوث أمواج يتراوح ارتفاعها بين سبعة وتسعة أمتار.

 

ورجحت خبيرة الأرصاد أن يستمر الإعصار لفترة طويلة في موزامبيق متسببا في هطول أمطار غزيرة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين مما يعني احتمال حدوث فيضانات وسيول جارفة.

 

 


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موزمبيق

فيضانات

أمطار غزيرة




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