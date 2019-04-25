اكتشاف رقعة شطرنج تبتية عمرها أكثر من 1000 سنة جنوب غربى الصين

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أعلنت السلطات فى مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين اكتشاف رقعة شطرنج تبتية يعود تاريخها إلى عهد مملكة "توبو" التبتية قبل أكثر من 1000 عام.

وذكرت السلطات بالمقاطعة - فى بيان اليوم الخميس - أن رقعة الشطرنج منحوتة على صخرة ضخمة تزن حوالى طنين، وأن الرقعة كانت فى وسط سطحها.



وأوضحت أن جانب الرقعة التبتية مقسم إلى عشرة أجزاء، بإجمالى 100 مربع، ومساحة كل مربع حوالى 5ر2 سنتيمتر، فيما تم حفر ثقبين مستديرين بشكل غير مباشر على رقعة الشطرنج، ما يشير إلى وضع قطع شطرنج.

وتعد مملكة "توبو" التبتية (حوالى 618 - 842) نظاما متعدد الأعراق أنشأه شعب توبو مع المجموعات العرقية والقبائل الأخرى التى تسكن هضبة شنجهاى - التبت والمناطق المحيطة بها.. وكانت لعبة الشطرنج القديمة تحظى بشعبية كبيرة بين الطبقات العليا فى التبت، بينما كانت تتمركز قوتان تبتيتان نبيلتان بالمنطقة فى ذلك الوقت.