إغلاق مطار كولومبو بسريلانكا بعد رصد سيارة مريبة بساحة الانتظار

رويترز

أغلقت الشرطة فى سريلانكا الطريق المؤدى إلى مطار كولومبو، اليوم الخميس بعد رصد سيارة مريبة بساحة انتظار قريبة.

يذكرأن، قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا إن انفجارا وقع اليوم الخميس في بلدة بوجودا شرقي العاصمة كولومبو لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في أرض فضاء خلف محكمة بالبلدة التي تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة.

وقال "كان هناك انفجار خلف المحكمة. ونحن نحقق"، مضيفا أن الانفجار لم يكن محكما كما التفجيرات الأخرى التي وقعت في الأيام الأخيرة.

ووقع الانفجار في وقت يسوده التوتر الشديد في البلاد في أعقاب تفجيرات انتحارية هزت البلاد أثناء الاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد وأودت بحياة 359 شخصا وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين.