إحالة مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق لتقصيره فى واجبه الوظيفى

كتب إسماعيل رفعت

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى أحال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس 25 / 4 / 2019م الشيخ صفوت نظير مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق، مع خصم 3 شهور من بدل التحسين الخاص به لتقصيره فى واجبه الوظيفى.

من جانبه اعتمد وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة، اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 تجديد إيفاد كل من الشيخ حجاج أحمد الشبراوي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالمركز الإسلامي لجمهورية الأرجنتين – مسجد الأحمد – الأرجنتين، والشيخ عبد الحى عيد إبراهيم محمد سرحان إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بمسجد سان جوزيه – دوس كامبوس – ساوباولو – البرازيل، والشيخ عبد الرحيم صالح سيد محمد إمام وخطيب بأوقاف بني سويف للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام – تنزانيا، والشيخ محمد عبداللاه السيد يونس إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامى – أرنجا – تنزانيا.