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إحالة مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق لتقصيره فى واجبه الوظيفى

الخميس، 25 أبريل 2019 04:45 م
إحالة مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق لتقصيره فى واجبه الوظيفى وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى أحال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس 25 / 4 / 2019م الشيخ صفوت نظير مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق، مع خصم 3 شهور من بدل التحسين الخاص به لتقصيره فى واجبه الوظيفى.
 
من جانبه اعتمد وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة، اليوم الخميس 25 / 4 / 2019 تجديد إيفاد كل من الشيخ حجاج أحمد الشبراوي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالمركز الإسلامي لجمهورية الأرجنتين – مسجد الأحمد – الأرجنتين، والشيخ عبد الحى عيد إبراهيم محمد سرحان إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بمسجد سان جوزيه – دوس كامبوس – ساوباولو – البرازيل، والشيخ عبد الرحيم صالح سيد محمد إمام وخطيب بأوقاف بني سويف للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام – تنزانيا، والشيخ محمد عبداللاه السيد يونس إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامى – أرنجا – تنزانيا.
 
 

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