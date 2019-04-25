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أهالى أسوان يجنون ثمار الارتقاء بمنظومة الصحة.. ووكيل الوزارة: تطوير 15 وحدة صحية

الخميس، 25 أبريل 2019 04:00 ص
أهالى أسوان يجنون ثمار الارتقاء بمنظومة الصحة.. ووكيل الوزارة: تطوير 15 وحدة صحية أهالى أسوان
أسوان - صلاح المسن
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ساهم تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بأسوان فى تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بها، بشكل كبير مما ساهم فى الحد من شكاوى المرضى إلى حد كبير، خاصة بعد دعمها بالأجهزة الطبية لتتوافق مع معايير الجودة.

وقال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من تطوير 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير وحدة الحضانات بالوحدة الصحية بالنزل بمركز إدفو، وكما تم الانتهاء من قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بأسوان.

فى نفس السياق أكد الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم امبو العام لـ"اليوم السابع" أنه بعد التطوير الذى شهدته المستشفى مؤخرا تم زيادة معدلات إجراء عمليات الجراحية عن الفترة الماضية، مضيفا أن هذه العمليات الجراحية تشمل إجراء جراحات المرارة والبواسير الشرجية والناسور الشرجى والشرخ الشرجى والفتق بأنواعه وحصوات الكلى والمثانة وعمليات اللوز وبعض العمليات الجراحية مثل العظام المتوسطة ونزع شرائح وجراحات المسامير الطبية والكسور العادية غير المركبة وعمليات خلع الكتف تحت التخدير الكامل، لافتا إلى أنه يتم إجراء 75 عملية قيصرية أسبوعيا.

يقول "محمود أبو رضوان" من أهالى أسوان إنه يتمنى أن يتم سد العجز فى الأطباء وأن يكون هناك توزيع عادل لفنى المعامل والأشعة بكافة أنحاء الوحدات الصحية وتشغيل المعامل المغلقة بالوحدات الصحية التى لم تبخل الحكومة بتزويدها بكافة الأجهزة الحديثة.

ويقول "عمر صالح" من أهالى أسوان أن تطوير الوحدات الصحية انعكس على تخفيف العبء على المستشفيات المركزية والعامة ولكن مرهون ذلك بدعم الوحدات الصحية التى خضعت للتطوير بالأطباء والتمريض وتوفير عيادات جديدة. 

ويلفت "محمود المصرى" من أهالى أسوان لا بد أن تكون الوحدات الصحية القروية جاهزة لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث والحروق، مضيفا أن أعمال التطوير التى شهدتها المنشآت الطبية بأنحاء قرى ومدن أسوان، ساهمت لحد كبير جدا فى تخفيض إحالة المرضى بين مراكز المحافظة وخفف العبء على الأهالى، مؤكداً على أن التطوير بمستشفى ادفو العام من خلال توفير أطباء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية شعر بها المرضى، متمنياً سرعة تسليم المقر الجديد بالمستشفى  حتى تكتمل المنظومة الطبية بشمال المحافظة.

وكان قد أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هاله زايد ستشهد الفترة القادمة سد العجز فى أطباء الرعاية الأساسية والأسنان والصيادلة والحجر الصحى على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمنافذ الحدودية حيث يجرى حالياً تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد، مؤكداً على أنه سيتم توزيع 294 طبيبا بشريا من الذين لهم أمر تكليف، بجانب 30 طبيبا آخر على 224 وحدة صحية بجميع المدن والقرى والمناطق النائية، وأيضاً المستشفيات، كما سيتم توزيع 12 طبيبا على منافذ مطار أسوان الدولى وميناء السد العالى النهرى والموانئ البرية بقسطل وارقين، فيما سيتم توزيع 313 صيدليا و532 طبيب أسنان أيضاً فى نفس الحركة الجديدة والتى ستساهم فى رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسوانى.

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مستشفيات أسوان (6)
 
مستشفيات أسوان (7)
مستشفيات أسوان (7)

 

مستشفيات أسوان (8)
مستشفيات أسوان (8)

 

مستشفيات أسوان (9)
مستشفيات أسوان (9)

 

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مستشفيات أسوان (10)

 


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