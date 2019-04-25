آخر تعديل لـ"الأوقاف" على خريطة رمضان.. 3500 مسجد للاعتكاف و5200 ساحة للعيد

كتب - إسماعيل رفعت

أجرت وزارة الأوقاف، تعديل أخير لخريطة عمل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث تسبب قرار غلق الزوايا فى التعديل المتكرر لعدد والبحث عن أقرب بديل يفى بمتطلبات مواطنى كل منطقة لإقامة الشعائر.

وحددت اللجنة العليا التى شكلها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى، نسخة أخيرة تضم خريطة الدعوة فى الموسم الرمضانى.

وتضمنت الخريطة عدة أرقام تصف النشاط الدينى فى الشهر المبارك، شملت 3500 مسجد اعتكاف يقام فيها السنة المؤكدة لشعيرة الاعتكاف بشروط تضمن سلامة إقامة الشعيرة بعيدا عن المغالطات لبعض الجماعات، وأمن المعتكفين وإمام المسجد المشرف عليه.

وشملت الخريطة الدعوية التى ترأسها "طايع" وضمت عددا من وكلاء الوزارة لشئون المساجد والدعوة والقطاعات، فعالية 5200 ساحة تقيم صلاة العيد وتشهد خطبة عيد الفطر، ليس فيها إخوان أو سلفية وتقييد لحركة الدعاة المتطوعين لعدم الثقة فيهم، وتوقف عمل الزوايا التى تكرر وقوع أحداث سلبية بسببها.

وشهدت الخريطة الدعوية وعملية استبعاد الزوايا المخالفة رفض ومراجعة جابر طايع رئيس اللجنة عدة مرات لملاحظته تراجع العدد عن العام الماضى فى مصليات الاعتكاف بسبب استبعاد الزوايا والسلفية، حيث أكد لوكلاءه أن ساحات الفعاليات الدينية لابد أن تزيد ولا تقبل النقصان والتوسع لن يكون رهنا لبنية مخالفة وزوايا مرفوضة ولابد من التوسع فى مساجد مجاورة حتى لو رفض الخريطة الدعوية عدة مرات.