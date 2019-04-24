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وزير سياحة ماليزيا يدعو رانيا المشاط و يونس المصرى لحضور مؤتمر سياحي عالمى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:15 م
وزير سياحة ماليزيا يدعو رانيا المشاط و يونس المصرى لحضور مؤتمر سياحي عالمى مجلس الأعمال المصرى الماليزى الأندونيسى
كتب إسلام سعيد
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دعا وزير السياحة الماليزى محمدين كتابى ، د.رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، والفريق  يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، لحضور فعاليات المؤتمر العالمى للسياحه فى شهر أغسطس 2019 .
 
ووعد الوزير الماليزى خلال لقاءه ومجلس الأعمال المصرى الماليزى والأندونيسى، برئاسة الدكتورشريف الجبلي بماليزيا، بعرض مقترح مجلس الأعمال بإعادة تشغيل خطوط الطيران المباشرة، بين مصر وماليزيا على مجلس الوزراء، خلال جلسة انعقاده القادمة، لأخذ الموافقة على إعادة تشغيل خطوط الطيران المباشرة بين البلدين .
 
يأتى ذلك خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الماليزى الأندونيسى لليوم الثانى على التوالى فى العاصمة الماليزية، وحضر لقاء المجلس ووزير السياحة الماليزى السفير جمال متولى، سفير مصر بماليزيا، وماجد المنشاوى، عضو مجلس الأعمال المصرى الماليزى.
 
وقال محمدين كتابى، وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزية، إن أعداد السياح الوافدة إلى دولة ماليزيا تبلغ حوالى 27 مليون سائحا سنويا، منها ما يقدر بحوالى 30 الف سائحا مصريا.
 
و من جانبه اقترح ماجد المنشاوى، عضو مجلس الأعمال المصرى الماليزى إمكانية إعادة تشغيل خطوط الطيران المباشرة، بين مصر وماليزيا، وذلك لزيادة أعداد السائحين بين الطرفين، بالإضافة إلى تنشيط التبادل التجارى، والاستثمارى بين البلدين.
 
وأكد وزير السياحة الماليزى، أن دولة ماليزيا تعطى امتيازات وحوافز لإنشاء الفنادق بها، ودعا المستثمرين المصريين للاستثمار فى الفنادق ببلاده .

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مصر وماليزيا

وزير السياحة

خطوط الطيران المباشرة

شريف الجبلى




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