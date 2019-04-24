وقال وزير الداخلية - عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن إنشاء هذه الوكالة من أهم مشاريع وإنجازات الحكومة؛ وذلك لتنظيم اللجوء وإبعاد بعض المنظمات التي تستغل مشكلة اللاجئين في أغراض تجارية، على حد تعبيره.

ولفت كيكل إلى أن الوكالة الجديدة سوف تقدم خدمات في مجالات مثل المشورة القانونية وتسهيل عودة طالبي اللجوء، إلى جانب أعمال الترجمة الفورية، معتبرًا إياها بمثابة خطوة كبيرة نحو سياسة لجوء متسقة ومنضبطة.

وأوضح أن الوكالة لها هدفين : مساعدة المحتاجين فعليًا للحماية، واستبعاد من لا يستحقون حق اللجوء ممن وجدوا بالصدفة في النمسا.

وذكر وزير الداخلية أنه توجد أنظمة مماثلة في تنفيذ إجراءات اللجوء في عدة دول أوروبية منها على سبيل المثال فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وفنلندا ومالطا ولاتفيا وليتوانيا.