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وزير العدل الزيمباوى: مستمرون فى التفاعل مع مسئولى حقوق الإنسان بأفريقيا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:38 ص
وزير العدل الزيمباوى: مستمرون فى التفاعل مع مسئولى حقوق الإنسان بأفريقيا وزير العدل فى زيمباوى
كتب سمير حسنى
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أعرب زيامبى زيامبى، وزير العدل الزيمبابوى، عن تقديره العميق للمشاركة فى الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى التفاعل مع مسئولى حقوق الإنسان فى القارة الأفريقية.

 

وقال وزير العدل الزيمبابوى، فى كلمته خلال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: "أقدر الفرصة التى أتيحت لبلدى"، مؤكدا التزام بلاده بتحقيق تقدما فى ملف حقوق الإنسان ومناقشة تقاريرها، من خلال الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

 

وعلى جانب آخر، وعلى أنغام السمسمية، قدمت فرقة فنون شعبية عرضًا فلكلوريًا أمام الحاضرين بمؤتمر الدورة العادية الرابعة والستون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعب والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

 

ويشارك فى أعمال الدورة، مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.


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