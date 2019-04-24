هيئة الاستثمار توافق على إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالبحر الأحمر

كتب ــ عبد الحليم سالم

ـ المجلس يتابع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة..وأعمال إنشاء مناطق جديدة بكل من قفط والعاشر من رمضان والمنيا ونويبع

ـ سحر نصر: المناطق الحرة تحقق صادرات بقيمة 4.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019

ـ مبادرة "استثمار بلا تحديات" تنجح فى حل 8 مشاكل للمستثمرين خلال شهر من إطلاقها

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

ووافق المجلس، على إقامة مركز خدمات المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 4000 م فى إطار إنشاء فروع للمركز فى كافة المحافظات، للتسهيل على المستثمرين فى المحافظة، فى ظل وجود 3539 شركة بها.

وناقش المجلس، أعمال التطوير فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين، والتى من المنتظر الانتهاء منها قريبا، كما تابع الاجتماع ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

واستعرض المجلس، الموقف التنفيذى للتوسعات وانشاء مناطق حرة عامة جديدة، حيث تتضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنشاء عدة مناطق حرة عامة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والانتاجية، ويتم حاليا العمل على انشاء مناطق حرة عامة بكل من قفط والعاشر من رمضان والمنيا ونويبع، وسيتم بعدها البدء فى انشاء المنطقة الحرة الجديدة بالاسماعيلية والمناطق الحرة العامة بكل من، الجيزة واسوان ومطوبس بكفر الشيخ، كما تتضمن الخطة التوسع فى المناطق الحرة الحالية فى الاسكندرية والمنوفية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة وصل إلى 1094 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.52 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال الربع الأول من 2019 نحو 4.7 مليار دولار.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات مبادرة استثمار بلا تحديات، والتى اطلقتها الوزارة والهيئة للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني التالي support@miic.gov.eg وذلك في اطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين وازالة أي عقبات تواجههم، وفي اطار استكمال انشاء منظومة متكاملة للمساهمة في الاسراع في حل مشاكل المستثمرين، مع ربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035 بحيث يستطيع المستثمر تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها من خلال ملء كافة البيانات التفصيلية عبر الموقع الإلكتروني http://support.miic.gov.eg، حيث استطاعت الوزارة حل 8 مشاكل من ضمن المشاكل والاقتراحات التى تلقتها عبر المبادرة خلال شهر من اطلاقها.