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مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بمنطقة وادى عبادى بأسوان

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:21 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بمنطقة وادى عبادى بأسوان حادث تصادم -ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم، وقع مساء اليوم، الأربعاء، بين سيارة ربع نقل وتوك توك، بمنطقة وادى عبادى مركز إدفو محافظة أسوان.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة وادى عبادى مركز إدفو محافظة أسوان، بين سيارة ربع نقل وتوك توك، مما أسفر عن إصابة "صابر حامد حسن، 35 سنة، مصاب باشتباه بارتجاج فى المخ، وحازم صبرى حامد، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالرأس والوجه".
 
كما أسفر الحادث عن مصرع كلاً من: على حسن محمد خير الله، 51 سنة، وحمد على حسن خير الله، 17 سنة، ومصطفى على حسن، 19 سنة، ومصطفى محمد أحمد عبد الله،  35 سنة، ورجب عطا على السيد، 35 سنة.
 
 

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