وقالت "إيرين ناكاسيتا" الناطقة الرسمية باسم الصليب الأحمر في أوغندا - في تصريح نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم /الأربعاء/ - إن مياه الأمطار غمرت العديد من المباني، وهدمت أسقف عدة مبان ودمرت المحاصيل .. موضحة أن الفرق الموجودة في الموقع لم تستطع إكمال عملها بسبب الأمطار الغزيرة الجديدة في المنطقة.



من جانبها، أعلنت الشرطة الأوغندية أن أكثر المناطق تأثرا بسوء الأحوال الجوية هي قرية "بوليمبو" في المنطقة الشرقية من "بويند" ، كما ألمحت إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.



يذكر أن أوغندا عادة ما تعاني من موسمين ممطرين كل عام من مارس إلى مايو ومن سبتمبر إلى ديسمبر .