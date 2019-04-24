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محكمة البرازيل تخفض الحكم على الرئيس السابق لولا دا سيلفا لـ8 سنوات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:39 ص
محكمة البرازيل تخفض الحكم على الرئيس السابق لولا دا سيلفا لـ8 سنوات لولا دا سيلفا
برازيليا (أ ش أ)
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خفضت محكمة الاستئناف البرازيلية العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من 12 عاما إلى 8 سنوات و10 أشهر بتهمة تلقى رشى وتبييض أموال .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الأربعاء، أن دا سيلفا سيكون بموجب هذا الحكم المخفض مؤهلا للسجن شبه المفتوح الذى يتيح له العمل خارج السجن خلال النهار، والعودة للنوم فى محبسه .

وكان الرئيس البرازيلى السابق قد حكم عليه بالسجن 12 عاما وشهر واحد بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة "أو آى اس" للإنشاءات فى الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامى (2003 و2010).

 


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