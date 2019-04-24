محافظ كفر الشيخ يعلن عن توافر فرص عمل بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن 10 فرص عمل بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لمهندسى كراكات عائمة، وفنى تشغيل كراكات عائمة "فنى تكريك" الفترة القادمة، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين مجلس إدارة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، ومحافظة كفر الشيخ بالإعداد لتنفيذ إحدى مشروعاتها فى مجال استخلاص المعادن من الرمال السوداء بمنطقة بركة غليون، وأهدافها بتوفير فرص عمل بالمشروع لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، الشروط الخاصة للوظيفتين مهندس كراكة عائمة، فنى تشغيل كراكة عائمة (فنى تكريك)، تتضمن شروط التقدم لوظيفة مهندس كراكة عائمة، أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات فى العمل على الكراكات العائمة، وحاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة والسن لا يزيد عن 45 عاماً.

وتتضمن شروط شغل وظيفة فنى تشغيل كراكة عائمة (فنى تكريك)، أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات على الأقل فى قيادة الكراكات العامة، وحاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة والسن لا يقل عن 45 عاماً، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم للوظيفة وأبويه يتمتعون بالجنسية المصرية دون غيرها، وألا يكون متزوجاً ممن تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم من قاطنى كفرالشيخ، وأن يكون من الذكور نظراً لطبيعة العمل، وألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية.

ولفت إلى أنه لن تقبل أى أوراق فى المحافظة أو الشركة إلا من خلال لينك التسجيل https://bit.ly/2ZsSOQK على الإنترنت، ويتم تسجيل واستيفاء بيانات ملف الإلتحاق بالوظيفة ورفع الأوراق، والمرفقات المطلوبة حتى 4 مايو المقبل، ويتم إحضار أصول الأوراق الآتية "شهادة المؤهل الدراسى، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، شهادة الميلاد بطاقة الرقم القومى سارية تصور على الوجهين متجاورين، شهادات الخبرة، شهادات الدورات التدريبية" صورة شخصية بالإضافة إلى صور من كل هذه الأوراق داخل حافظة بلاستيكية، وذلك فى اليوم الذى سوف يتم تحديده للمتقدم لحضور الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية، وسيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية لكل وظيفة بنظام الرسائل sms وطبقاً لاحتياجات الشركة، ولن يلتفت للطلبات المخالقة للشروط والتوقيتات المحددة فى الإعلان أو غير المستوفاة أو الواردة باليد أو بالبريد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أهالينا فى كفر الشيخ أولى بالتقديم للوظيفتين فى مصنعى الرمال السوداء، حيث يكون إجمالى عدد الوظائف التى تم توفرها بالشركة المصرية للرمال السوداء 102وظيفة حتى الآن.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم البدء فى توريد المعدات الخاصة بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، وتركيبها وبداية التشغيل التجريبى للمعدات خلال الشهور القادمة، لافتاً إلى أن المعدات ستحتاج إلى مجموعة من الشباب بالمصنع الأول والمصنع الثاني، وسيتم الإعلان عن أى وظائف آخرى فى الحال على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للواء أركان حرب عز الدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على دعمه الدائم للمحافظة، جاء ذلك بحضور العميد طارق راغب، المدير الإدارى لمشروع شركة الرمال السوداء.