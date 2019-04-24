محافظ قنا يضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى بقرية الأشراف بـ460 مليون جنيه

قنا – وائل محمد

وضع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى ومحطة المعالجة بقرية الأشراف البحرية، ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى جنوب الصعيد، بحضور المهندس جمال الحسينى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح الهجان أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه، حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3/يوم وتبلغ تكلفتها 272 مليون و532 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سوف يخدم أكثر من 130 ألف نسمة من أهالى قرى شمال مدينة قنا والبالغ عددها 7 قرى.

وذكر المحافظ أن المحطة تتكون من عدد "4 حوض لاهوائى – 4 حوض ترددى – 16 حوض انضاج – 2 حوض تخزين حمأة"، ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف م3/يوم.

وأضاف الهجان، أن المشروع يأتى ضمن حزمة المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولى والتى تشمل أيضا مشروعات فى قطاع مياه الشرب وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتيسير الإجراءات على المواطنين وكذا إنشاء تكتلات صناعية تنافسية وتطوير المناطق الصناعية .

وأكد محافظ قنا أنه تم تخصيص مبلغ مليار و180 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة فى خطة هذا العام وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى باعتبارها أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظاً على البيئة والصحة العامة لهم مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع .



جانب من وضع حجر الاساس (2)



جانب من وضع حجر الاساس (3)