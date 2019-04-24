محافظ سوهاج: توريد 1352 طن و918 كيلو أقماح لشون وصوامع المحافظة

وقال محافظ سوهاج ،إن إستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً الى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً الى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول بمختلف قرى و مراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

يذكر أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2019 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.