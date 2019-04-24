محافظ جنوب سيناء يستقبل الربان ولاء حافظ للاستعداد لأطول سلسلة بشرية تحت الماء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الربان ولاء حافظ، ابطل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2015 في أطول غطسة تحت الماء.

وذلك في إطار الاستعداد لحدث "أطول سلسلة بشرية تحت الماء" والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، احتفالا بأعياد تحرير سيناء، وتكريما لأبطال أكتوبر المجيدة، لكسر الرقم العالمي "386" ، على أن يتم كسره ليصبح رقما مصريا "400" غواص بسقالة وطنية بشرم الشيخ.

وولاء حافظ سجل اسم مصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في 4 يونيو 2015، وذلك عندما قام بأطول غطسة في العالم، والتي استمرت 3 أيام متواصلة بشرم الشيخ.

كما أنه صاحب مبادرة أطول سلسلة بشرية تحت الماء، تحمل علم مصر لتنشيط السياحة بشرم الشيخ والغردقة، وذلك بمشاركة 300 غطاس مصري وأجنبي، وبها دخلت مصر موسوعة جينيس للمرة الثانية على التوالي في عام واحد.