محافظ الغربية يفتتح المعرض الثانى من سلسلة سوبر ماركت أهلا رمضان فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

افتتح اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، المعرض الثانى من سلسلة سوبر ماركت أهلا رمضان الذى نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة الغربية بمدينة طنطا.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء بالاستعداد التام لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير سلسلة معارض بالمحافظة تحت شعار "أهلا رمضان" بالإضافة إلى المعارض المتحركة التى تجوب كافة قرى وعزب المحافظة والتى توفر كافة السلع الرئيسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل عن نظيرها بالأسواق الخارجية بنسبة لا تقل عن 25%.

ويضم المعرض 20 جناحا لعرض جميع أنواع السلع التموينية الأساسية من أرز وسكر وزيت وألبان وجبن وجميع أنواع البقوليات والمنظفات واللحوم الطازجة والمجمدة وجميع مستلزمات الشهر المعظم بأسعار تنافسية مع الأسواق الخارجية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، التقى بالمواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول الأسعار الموجودة بالمعرض والذى تم إنشاؤه خصيصاً لخدمة محدودى الدخل تيسيراً عليهم، حيث أكدوا أن الأسعار فى متناول الجميع وأقل من الأسعار فى الأسواق والمحال الخارجية.

والتقى بالعارضين فى المعرض وأكد لهم أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين، مطالباً بتنوع درجات المعروضات وأسعارها حتى تناسب جمع فئات المجتمع.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة التموين بالمرور الدورى على جميع المعارض لمتابعة جودة المعروضات والالتزام التام بالأسعار التنافسية الموجودة حالياً.

يذكر أن محافظة الغربية تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 10 معارض كبرى سوبر ماركت أهلاً رمضان بالإضافة إلى 204 منافذ ثابتة و52 منفذا متحركا لتغطية جميع قرى وعزب المحافظة.



جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)