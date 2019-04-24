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الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:52 م
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فيديو.. حملات تموينية مكبرة على الأسواق قبل احتفالات شم النسيم

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:28 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة على الأسواق قبل احتفالات شم النسيم جانب من الحملات
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.


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