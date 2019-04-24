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عاطل يعترف باستخدام قطع يشتبه فى أثريتها للنصب على المواطنين بالبدرشين

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:46 ص
عاطل يعترف باستخدام قطع يشتبه فى أثريتها للنصب على المواطنين بالبدرشين قطع اثرية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لاتهامه بحيازة 4 قطع يشتبه في أثريتها بالبدرشين، لاستخدامها في النصب على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة النقيب محمود النجار الضابط بإدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية بالجيزة،  للحالة الأمنية بالمنطقة الثالثة طريق المريوطية بمدخل قرية دهشور بالبدرشين، حيث تمكن من ضبط "  عربي.  ت " سائق، المحكوم عليه في 3 قضايا ( ضرب – سرقة ) باجمالي سنتين وشهرين وكفالة 1000 جنيه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته 4 قطع صغيرة الحجم يشتبه في أثريتها عبارة عن قطعتين أجزاء من اطباق فخارية وقطعتين مخروطتين،  وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود بعض الصور والفيديوهات لعملات ولوحات أثرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين وأقر بالأحكام الصادرة ضده، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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