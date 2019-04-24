ضبط شخصين حاولا تزوير عقد شراء قطعة أرض بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط شخصين أحدهما مقيم بالبلينا بسوهاج ، والآخر مقيم بالهرم بالجيزة، لقيامهما بالتقدم لمكتب شهر عقارى بإخميم للتصديق على عقد بيع صادر من إحدى السيدات لصالح والد الأول لمسطح أرض مساحتها 1109م2 بمدينة البلينا، والتقدم ببعض التوكيلات الخاصة عن البائع يشتبه فى كونها مزورة .

ومن خلال الفحص أكدت التحريات قيامهما بالإشتراك فيما بينهما وتزوير التوكيلات الخاصة منسوبة لمكاتب توثيق (بالقاهرة والجيزة)، حيث قاما بإصطناع تلك التوكيلات المنسوبة زوراً لمكاتب التوثيق المشار إليها والتقدم بصور ضوئية منها لمكتب الشهر العقارى بأخميم للتصديق وتوثيق العقد الصادر لصالح والد أحدهما من إحدى السيدات، بغرض الإستيلاء بموجبها على قطعة الأرض المشار إليها المقام عليها مدرسة إبتدائية.. وقد تأكد ذلك من خلال الإستعلام من الجهات المعنية التى أفادت بعدم صحة التوكيلات.

وضبط بحوزة المتهمان أصل التوكيلات الخاصة وكذا شهادات منسوب صدورها لمكاتب التوثيق المنسوب إليها صدور تلك التوكيلات تفيد صحتها -على خلاف الحقيقة- وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة ، وقررا حصولهما عى تلك التوكيلات والشهادات من أحد الأشخاص (كاتب بأحد مكاتب الشهر العقارى)، مقابل مبلغ مالى - خمسة آلاف جنيه - "جارى العمل على ضبطه ".

كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية سبق إتهامه والحكم عليه فى (21) قضية متنوعة "تبديد –شيك – مبانى" آخرهم قضية "شيك" لقيامه ببيع سيارة لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بموجب رخصة وتوكيلات مزورة (خلافاً للحقيقة)، و بالإستعلام من الجهات المعنية تبين أن التوكيلات والرخصة جميعها "مزورة".

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة ، واعترف بأنه حصل على الرخصة والتوكيلات المزورة من أحد الأشخاص يعمل (مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان ، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) ، والمحبوس حالياً على ذمة قضية " تزوير" مقابل مبلغ مالى قدره خمسة آلاف جنيه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



المتهم