ضبط المتهم بقتل شاب بسبب معاكسة فتاة فى طنطا

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، أسفرت عن مقتل شاب وتبين من فحص الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، نشوب مشاجرة بين شاب يدعى"محمد.ه.ا" 25 سنة، وأخر يدعى "ماندو.ا.ا" بسبب معاكسة فتاة، قام على إثرها الأخير بطعن الأول بمطواة ولقى حتفه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.