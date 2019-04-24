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صور.. وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بى بمستشفى الحميات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:38 م
صور.. وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بى بمستشفى الحميات وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بي بمستشفي حميات الأقصر، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتخفيف الأعباء عن المرضي وتقديم أفضل السبل في الخدمات الطبية.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن العيادة تعمل 3 أيام أسبوعياً وهى أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وعدد الحالات التي تتابع بالوحدة يبلغ 2171  حالة من محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، كما يقوم مسئولى العيادة بمناظرة الحالات وإجراء أشعة تلفزيونية بجانب صرف العلاج بقرار نفقة الدولة أو بدون قرار وذلك بجانب المتابعة للحالات وجارى تجهيز غرف حجز للحالات التى تحتاج حجز.
 
 
وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بي بمستشفي الحميات (1)
 

وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بي بمستشفي الحميات (3)
 

وكيل صحة الأقصر يعلن تجديد وتطوير وحدة علاج فيروس بي بمستشفي الحميات (4)
 

 


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