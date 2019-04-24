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صور.. شباب المبدعين بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:47 ص
صور.. شباب المبدعين بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة شباب المبدعون بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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بدأت مجموعة شباب المبدعين من طلاب جامعة قناة السويس أعمالهم فى تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة تحت عنوان "شارك بفنك".
 
تأتى مبادرة الطلاب لتجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة، مع اقتراب افتتاح المدينة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية منها أنفاق قناة السويس الجديدة.
 
وكان الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، قد حرص على استقبال مجموعة شباب المبدعين من طلاب الجامعة، قبل بداية مشاركاتهم، وأشاد بما يقوموا به فى المساهمة بتجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة. 
 
وبدأت المجموعة بالرسم على أكشاك المحاولات الكهربائية، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمدينة الوليدة، والتى ستستمر خلال الفترة القادمة.
 
ويتولى الإشراف العام على المجموعة، الدكتورة ريهام إبراهيم حسانين مستشار اللجنة الفنية للجامعة، ورائد جلال مدير النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وأمل عبد الفتاح وهبه السعيد وإيمان عبدالسلام، ودنيا السيد المعيدين بقسم التربية الفنية بكلية التربية.
 
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (1)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (1)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (2)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (2)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (3)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (3)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (4)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (4)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (5)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (5)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (6)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (6)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (7)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (7)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (8)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (8)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (9)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (9)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (10)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (10)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (12)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (12)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (13)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (13)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (14)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (14)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (15)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (15)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (17)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (17)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (19)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (19)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (20)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (20)

شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (21)
شباب المبدعون بجامعة قناة السويس يجملون مدينة الإسماعيلية الجديدة (21)

 


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