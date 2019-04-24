صور..رئيس جامعة قناة السويس يستقبل نائب وزير الزراعة الصينى

كتب السيد فلاح

استقبل الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء، وفد صينى رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة الصينى Yu Xinrong، وضم مسئول التعاون الدولى بالسفارة الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الاستزراع السمكي.

حضر اللقاء الدكتور محمد التابعى، عميد معهد الاستزراع السمكي والدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن والدكتور سامى عبد الملك، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ميرفت على محمد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافق الدكتور محمد التابعى، الوفد فى جولة تفقدية داخل معهد الاستزراع السمكي شملت المعامل البحثية ووحدة التفريخ والإنتاج ووحدات الأبحاث وذلك للوقوف على إمكانيات المعهد الذى يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية المتخصص فى الدراسات العليا و البحوث.

ومن جانبه أشاد نائب وزير الزراعة الصينى بالمعهد، مؤكدًا أن هذا الزيارة تعد زيارة تمهيدية لزيارة مرتقبة لبدأ الخطة التنفيذية لمجالات التعاون.