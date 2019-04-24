شاهد.. "مباشر قطر" تكشف عن صفعة أمريكية جديدة لتميم بن حمد راعى الإرهاب

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه يومًا تلو الآخر تتزايد العزلة التى يعيشها تميم بن حمد نتيجة سياساته الداعمة للإرهاب والتخريب، حيث تلقى تميم صفعة أمريكية مؤلمة، بعدما رفض الرئيس دونالد ترامب لقاء حاكم الدوحة.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الرفض الأمريكى أثار غضب أمير الإرهاب الذى قدم كل وسائل الانبطاح الممكنة، والإغراءات غير المسبوقة من أجل أن ينال رضا البيت الأبيض، لكنه على الرغم من ذلك يواجه رفضًا متزايدًا داخل الأوساط الأمريكية التى باتت ترى فيه عنصرًا فاعلاً فى استراتيجية التخريب والإرهاب.

ولفت التقرير، إلى أن محاولة نظام الحمدين من أجل لقاء ترامب فى هذا التوقيت، تأتى فى إطار سعى النظام القطرى للاستقواء بالإدارة الأمريكية فى الأزمة الراهنة مع الرباعى العربى، لا سيما أن كثيرا من دول العالم اليوم باتت ترفض استقبال أمير الإرهاب على أراضيها، فأراد تميم أن يثبت العكس، لكنه اصطدم برفض أمريكى قوى.

وتابع التقرير: "المساعى القطرية تأتى عقب الإعلان عن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكى مع قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، وهو ما أكد قوة موقف الجيش الوطنى فى ليبيا خلال العمليات التى يجريها اليوم فى العاصمة طرابلس، لكن تميم الذى حاول أن يحظى بخطوة دعم مثل حفتر، فشل فى الحصول على ذلك، وتفاجأ برفض مخزٍ".