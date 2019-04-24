video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيدة تلقى مادة حارقة على وجه رجل وتتهمه بمطاردتها

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:51 م
سيدة تلقى مادة حارقة على وجه رجل وتتهمه بمطاردتها اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق
قامت ربة منزل، من قرية النزلة بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم بإلقاء مادة حارقة على وجه رجل بالمعاش من إحدى مناطق مدينة الفيوم، وأكدت أن سبب فعلتها مطاردته لها وإصراره على إقامة علاقة غير شرعية معها.
 
وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بوصول م.ع.أ (62 سنة- بالمعاش)، ومقيم بإحدى مناطق دائرة قسم ثان الفيوم للمستشفى، مصاب بحروق بالوجه وأجزاء متفرقة بالجسم، إدعاء تعدِ بإلقاء مادة حارقة على الوجه .
 
وأمر مدير أمن الفيوم، بتكليف فريق بحث للتحرى بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتي أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة، هي "سعدية.ع" (36سنة- ربة منزل)، ومقيمة بمنطقة بقرية النزلة، انتقاما من المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما، لتعرضه الدائم لها وإصراره على إقامة علاقة غير شرعية معها، عقب ايهامها بقدرته على علاجها من عدم الإنجاب بالسحر والشعوذة.
 
وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة لنفس السبب المذكور، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 801 سنة 2019م، إداري مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط موظف بمديرية أمن الفيوم بتهمة تزوير محررات رسمية

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

أخبار المحافظات

أخبار مصر

امن الفيوم

ماده حارقه




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة