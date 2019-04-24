سيدة تلقى مادة حارقة على وجه رجل وتتهمه بمطاردتها

الفيوم رباب الجالي

قامت ربة منزل، من قرية النزلة بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم بإلقاء مادة حارقة على وجه رجل بالمعاش من إحدى مناطق مدينة الفيوم، وأكدت أن سبب فعلتها مطاردته لها وإصراره على إقامة علاقة غير شرعية معها.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بوصول م.ع.أ (62 سنة- بالمعاش)، ومقيم بإحدى مناطق دائرة قسم ثان الفيوم للمستشفى، مصاب بحروق بالوجه وأجزاء متفرقة بالجسم، إدعاء تعدِ بإلقاء مادة حارقة على الوجه .

وأمر مدير أمن الفيوم، بتكليف فريق بحث للتحرى بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتي أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة، هي "سعدية.ع" (36سنة- ربة منزل)، ومقيمة بمنطقة بقرية النزلة، انتقاما من المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما، لتعرضه الدائم لها وإصراره على إقامة علاقة غير شرعية معها، عقب ايهامها بقدرته على علاجها من عدم الإنجاب بالسحر والشعوذة.

وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة لنفس السبب المذكور، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 801 سنة 2019م، إداري مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.