رئيس الشركة القابضة للسياحة تشهد توقيع عقد تطوير وتشغيل فندق كوزموبوليتان

كتب عبد الحليم سالم

شهدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم توقيع عقد تطوير وتشغيل وإدارة فندق كوزموبوليتان بوسط القاهرة مع إحدى الشركات الخاصة.

وقال شريف البندارى رئيس شركة إيجوث العامة للسياحة فى بيان مساء اليوم، إن الشركة التى فازت بالعقد هى من تقدمت بالعرض الأفضل لإدارة وتطوير فندق كوزموبوليتان بتكلفة 85 مليون جنيه على أن يتم توزيع الأرباح مناصفة بينها وبين شركة إيجوث بحد أدنى مضمون سنويا 7.5 مليون جنيه سنويًا يزاد بنسبة 10% فيما بعد ومده التطوير 18 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد.

وأضاف البندارى، أن الطاقة الفندقية لفندق كوزموبوليتان تبلغ 84 غرفة وجناح ويحتفظ بمستوى نجوميته ذات الثلاث نجوم على أن يحتفظ الفندق بكافة العمالة الموجودة بجانب منحة نصف مليون جنيه لشركة ايجوث.

وجدير بالذكر أن فندق كوزموبوليتان تم إنشاؤه عام 1902 وأجريت عليه توسعات عام 1956 بإضافة 4 طوابق بمنطقة وسط القاهرة بجوار البورصة المصرية وكان مقرا لقيادة القوات متعددة الجنسيات خلال الحرب العالمية الثانية.

فى سياق آخر افتتحت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة 5 سويتات وقاعة حفلات بفندق كليوباترا بميدان التحرير بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.