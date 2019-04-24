دواوين الوزارات.. رئيس الوزراء يشيد بتوافر السلع وانخفاض الأسعار بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان"

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:



رئيس الرعاية الصحة يكشف تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد 30 يونيو.. خالد نورى: 35 مركزا ووحدة و11 مستشفى يتولون تقديم الخدمة لمليون منتفع.. ويؤكد: كارت ذكى يحمل البيانات الصحية والطبية للمريض

وزارة الرى :



وزير الرى: توفير المياه أكبر التحديات التى تواجهها حكومات وشعوب البلدان

وزارة الأوقاف:



الأوقاف تفتح باب التقديم لمسابقة قراء القرآن الكريم للإيفاد للخارج

وزارة الهجرة:



وزيرة الهجرة لـ"اليوم السابع": المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن خلال الاستفتاء.. رصدنا مشاركة الشباب والمرأة وكبار السن بمختلف الدول.. والجاليات وفرت حافلات لنقل المشاركين لمقرات اللجان

وزارة التربية والتعليم:



"التعليم" امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأولى ثانوى ورقيا

وزارة الزراعة:



وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج

وزارة التعليم العالى:



إعلان أسماء الفائزين بجائزتى النيل والدولة التقديرية فى العلوم والتكنولوجيا 2018

وزارة القوى العاملة:



وزير القوى العاملة يلتقى قيادات عمال مصر لبحث ترتيبات احتفالية عيد العمال

وزارة التموين:



افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة للمؤتمرات.. تخفيضات فى أسعار منتجات رمضان والأسماك تصل لـ30%.. جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة.. وزير التموين: فتح فروع للمعرض بالمحافظات (صور)

وزارة البيئة:



وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة على ضفاف النيل

وزارة الكهرباء:



الكهرباء تنتهى من إنشاء وربط 19محطة شمسية ببنبان بقدرة 920 ميجا وات

وزارة التضامن:



غادة والى: 500 ألف بطاقة خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الدعم النقدى