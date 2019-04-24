حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لذبحة سائق بسكين بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

أمر المستشار زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة ، بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل 4ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سائق بسكين .

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وتحويل الجثة لطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن عقب ذالك.

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بتلقية اشارة من مستشفى ناصر العام بوصول جثة المدعو "ابراهيم .ص"45 سنة"سائق ، توفى على اثر اصابته بجرح بالرقبة والصدر.

تم اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عمر.م"47سنة، عاطل ، وتبين ان سبب ارتكاب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام المجنى عليه بتناول المخدرات اسفل منزل المجنى عليه ، وخلال معاتبته على ذلك قام المتهم بطعنه بسكين كان بحوزتهم بالصدر والرقبة.

تمكن العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4500 ادارى قسم ثانى شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.