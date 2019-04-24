حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود طقس ربيعي معتدل في عُموم المناطق، و حاراً نسبياً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-15سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة ويسود طقس بارد نسبي عموماً خاصة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة في اغلب المناطق.

الطقس فى فلسطين

توالي الحرارة الإرتفاع من جديد وبشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، و ويسود جو لطيف ومعتدل في كافة المناطق، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.







