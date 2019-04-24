جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ملقاة بمنطقة مهجورة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة تابعة لدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة بها آثار كدمات، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.