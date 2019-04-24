توريد 6780 طنا من محصول القمح لشون الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار حصاد موسم القمح، وتوريد المحصول بالشون والصوامع بمختلف نطاق المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم توريده حتى اليوم الثلاثاء، 6780 طنا و457 كيلو، موضح إنه تم حصاد 25 ألفا 435 فدانا من إجمالى 389 ألفا 690 فدانا مزروعة هذا العام.

ويشار إلى أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام هى 51 صومعة وشونة مطورة حكومية، تم تحديد عدد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلى 4 نقط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فضلا عن 51 صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة.