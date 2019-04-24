تشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادى بمنظمة اليونسكو برئاسة اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون وخبير التراث الثقافى اللامادى بمنظمة اليونسكو وعضو المكتب العلمى بمكتب وزير الآثار وباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية ومدير عام الشئون الفنية بمركز إحياء الفن المصرى القديم بوزارة الآثار، ووكيل عام فرع ثقافةً الشرقية ومدير إدارة التراث الحضارى بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردي وادراجها ضمن قائمة التراث اللامادي بمنظمه اليونسكو.
وأضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء تنفيذاً لخطة المحافظة للحفاظ على التراث الذي تنفرد به المحافظة وكذلك توثيقه وإبرازه للعالم كتراث مصري عالمي والحفاظ عليه من الإندثار لتقوم اللجنة المشكلة والتي تضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال بإعداد الدراسات الخاصة لوضع حرفة البردي بمحافظة الشرقية على قائمة التراث العالمي .
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