تشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادى بمنظمة اليونسكو برئاسة اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون وخبير التراث الثقافى اللامادى بمنظمة اليونسكو وعضو المكتب العلمى بمكتب وزير الآثار وباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية ومدير عام الشئون الفنية بمركز إحياء الفن المصرى القديم بوزارة الآثار، ووكيل عام فرع ثقافةً الشرقية ومدير إدارة التراث الحضارى بالمحافظة.