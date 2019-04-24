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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:21 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.30% خاسرا عدد 8.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2802.58 نقطة.
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 167 مليون سهم محققة ما قيمته 307 مليون درهم من خلال تنفيذ 3067 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاعى الاستثمار والبنوك بنسبة 1.30%، 0.79%، على التوالى.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.71%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 5.49%، ثم شركة دار التكافل  بنسبة 4.26%.

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