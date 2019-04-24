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تحرير 298 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:34 م
تحرير 298 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 289 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف جنيه غرامات فورية.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 41 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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