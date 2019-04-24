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تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل جاره لمعاكسته والدته لجلسة 24 يونيو المقبل

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:35 ص
تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل جاره لمعاكسته والدته لجلسة 24 يونيو المقبل محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة سائق متهم بقتل جاره لمغازلته والدته بالحوامدية، وذلك لجلسة 24 يونيو لتعذر حضور المتهم من محبسه.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيرى أحمد وأمين سر أيمن محمود.

 

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة فى أكتوبر 2018 قام المتهم "علي. م. ع " 23 عام سائق بقتل المجنى عليه "محمد. ج. م" عمدا بعد اعتقاده أن المجنى عليه حاول مغازلته والدته لفظيا، فاستشاط غضب، وقرر على التخلص منه، حيث عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وتبين من التحقيقات أنه أعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء.

 

واعترف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه صمم على تنفيذه مخططه، وأثناء مرور المجنى عليه بدراجته البخارية، طلب منه المتهم اصطحابه معه لأحد الأماكن بالمنطقة، موضحا أنه أثناء جلوسه خلف القتيل وتخلص منه بأحد الأماكن النائية، فاجأه من الخلف بالإمساك برقبته وشل حركته، ثم استل السلاح الأبيض الذى كان بحوزته، وقام بتمريره على رقبة الضحية ذبحا، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه مفارقا الحياة، وفر هاربا.

 

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال مباحث قسم الحوامدية من كشف هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، بعد أن قام بالتخلص منه بإلقائه فى إحدى الأراضى المهجورة بالمنطقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة، التى أحالته بدورها لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.


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