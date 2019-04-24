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الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:43 م
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تأجيل أولى جلسات محاكمة 47 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" لجلسة 12 مايو

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:23 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 47 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" لجلسة 12 مايو المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، لـ12 مايو لحضور المتهمين.
 
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
 
 
 
 

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