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بيان للصحفيين يدين تجاوزات مباراة الزمالك ويحظر نشر أسماء وصور 5 لاعبين وإداريين

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:54 م
بيان للصحفيين يدين تجاوزات مباراة الزمالك ويحظر نشر أسماء وصور 5 لاعبين وإداريين نقابة الصحفيين -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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أكدت نقابة الصحفيين، أن الوسط الصحفي والإعلامي تلقى بمزيج من الصدمة والاستياء وفي مقدمته مجلس النقابة بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له الزميل المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم عبد الرحمن جمال من اثنين من لاعبي فريق نادي الزمالك وطبيبه وأحد إدارييه وأحد عامليه، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء أثناء تأديته لعمله في تغطية مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز والأحداث التي تلتها.

وأضافت النقابة فى بيان لها، أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة تابعا على مدار الساعة حالة الزميل عبد الرحمن جمال منذ الاعتداء عليه وتعرضه لإصابات عديدة وسرقة هاتفه المحمول الذي كان يستخدمه في القيام بعمله كمصور صحفي، مروراً بقيامه بتحرير محضر وتقديم بلاغ بقسم شرطة مدينة نصر أول فجر أمس، ثم إحالة البلاغ لنيابة مدينة نصر، حيث حضر الزميل ومعه محامي النقابة وبعض من أعضاء مجلس النقابة وبمتابعة متواصلة من النقيب.

ونوهت النقابة إلى أن مجلس النقابة قرر الإدانة الكاملة لواقعة الاعتداء على الزميل عبد الرحمن، والإصرار على مواصلة كل الإجراءات القانونية، الجنائية والمدنية، حتى يتم توقيع الجزاء القانوني المستحق على المعتدين ورد الاعتبار للزميل المعتدى عليه، وإلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر أسماء وصور أي من المعتدين على الزميل المصور الصحفي، إلا في حالة ملاحقتهم أو اتهامهم قضائياً، وهم:

محمود عبدالرحيم جنش                        حارس مرمى فريق الزمالك.

محمد عبد الغني                                  اللاعب بفريق الزمالك.

محمد عيد                                          طبيب فريق الزمالك.

أحمد زاهر                                          الإداري بفريق الزمالك.

مصطفى ميلا                                      عامل الملابس بفريق الزمالك.

وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها ضد أي عضو بالجمعية العمومية ينتهك قرار المجلس، داعيا الزملاء في نقابة الإعلاميين للانضمام للقرار السابق بمنع نشر أسماء وصور المعتدين في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المصرية، تضامناً مع نقابة الصحفيين والزميل المعتدى عليه.

ودعا مجلس النقابة كل الزملاء الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك إلى الامتناع عن دخول النادي، حتى تتم معاقبة المعتدين على زميلهم ورد الاعتبار إليه، كما دعا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لاتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تورط في الاعتداء على الزميل المصور الصحفي ومحاسبتهم، بما يضمن عدم تكرار هذا المشهد المسيء للرياضة المصرية، خاصة ونحن على أبواب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي سيتابعها مئات الملايين حول العالم، وسيغطيها آلاف الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

كما دعت نقابة الصحفيين اللجنة الأوليمبية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صورة الرياضة المصرية التي تتضرر كثيراً من مثل هذه الأفعال المشينة غير المسئولة التي لا تعبر عن مكانة مصر وريادتها.

 

 


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