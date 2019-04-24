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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع انتظار المستثمرين تقارير أرباح الشركات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:56 م
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع انتظار المستثمرين تقارير أرباح الشركات بورصة وول ستريت
رويترز
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تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 ، اليوم،  الأربعاء، بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند مستوى قياسى مرتفع، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق أثناء التعاملات، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من تقارير أرباح الشركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى، جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 59.34 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 26597.05 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.43 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 2927.25 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 18.81 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 8102.02 نقطة.

 


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