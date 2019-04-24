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انطلاق مؤتمر موسكو للأمن الدولى فى روسيا بمشاركة 100 دولة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:25 ص
انطلاق مؤتمر موسكو للأمن الدولى فى روسيا بمشاركة 100 دولة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)
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انطلقت الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولى، اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 1000 شخص من 100 دولة، بينهم وزراء دفاع لأكثر من 30 دولة، لبحث قضايا الأمن الدولى وخاصة الوضع فى الشرق الأوسط.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أنه من المقرر أن تتمحور الجلسات المنفصلة للمؤتمر حول تبادل الآراء فى مسائل الأخطار، والتهديدات العسكرية الحديثة، بما فى ذلك تحديث نظام الرقابة على السلاح، كما ستتم مناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، وخاصة مسألة الاستقرار الشامل للوضع فى سوريا.

 


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