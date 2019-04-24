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اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء، وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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