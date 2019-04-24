"اليوم السابع" تحصد 5 جوائز فى التميز الصحفى بنقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، نتيجة التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى،الموسم الثانى والتى نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وحصدت "اليوم السابع" 5 جوائز، حيث فاز أحمد جمال الدين ورحمة خليفة بالجائزة الأولى فى صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "صناعة الأطراف الصناعية"، وفازت الزميلة هند مغربى بالجائزة الثانية فى التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "يا حلاوة الأيد الشغالة"، كما فاز الزميل أحمد جمال الدين والزميلة هدى زكريا بالجائزة الثالثة فى جائزة التحقيق الصحفى عن تحقيق بعنوان "نماذج ناجحة خرجت من رحم التعليم الفنى"، وفاز الزميل حسن محمد بالجائزة الثانية فى جائزة صحافة الفيديو عن عمل بعنوان "ورشة إسراء لتعليم الصم والبكم فن الخياطة ".

كما فاز محمد رضا أبو ليلة "صوت الأمة" بالجائزة الثانية فى جائزة التغطية الخبرية عن تغطية بعنوان " على اعتاب المصانع المغلقة ببيوت العمال لم تعد عمارا ".