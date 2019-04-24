اليوم السابع تحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر صور مفبركة حول الاستفتاء

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارا وصورا كاذبة حول المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت صفحة مجهولة على فيس بوك صورة مفبركة وخبرا ادعت فيه كذبا أن اليوم السابع نشر خبرا وصورة لكفيف عاد إليه بصرة أثناء التصويت على التعديلات الدستورية، كما استخدمت الصفحة اسم ولوجو اليوم السابع، للترويج إلى الخبر المكذوب.





وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية "اليوم السابع" واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع مقاضاة كل من ينتحل اسم اليوم السابع.

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة على استغلال " لوجو" و"اسم" اليوم السابع ، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.